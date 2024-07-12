На табачной фабрике во время обысков напали на правоохранителей – БЭБ

Вечером 11 июля в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей. ﻿Об этом говорится в сообщении БЭБ, сообщает Экономическая правда.

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска.

"В то же время часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль" , - говорится в сообщении.

В БЭБ отметили, что в дальнейшем они пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на этот момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебное авто заблокировано. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

"В то же время сообщаем, что следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном Законом порядке, в рамках уголовного производства по решению суда и с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины" , - добавили в БЭБ.

Сейчас представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования постановления следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях.

"Считаю, что здесь не только речь должна идти об уголовной ответственности, но и о санкциях на владельцев и руководителей табачной организованной преступной группировки" , - так прокомментировал нападение на сотрудников полиции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В то же время, пресс-служба Винниковской табачной фабрики заявляет, что обыски БЭБ и полиции являются безосновательными, а правоохранители 60 дней блокируют работу предприятия.