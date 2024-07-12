Збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС планують у вересні – ЗМІ
Рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується в найближчі кілька місяців, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.
За інформацією видання, таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні.
"Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг", - йдеться у статті.
Що відомо про ліміт імпорту електроенергії
Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.
Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.
Політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.