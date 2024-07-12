Увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС планируют в сентябре – СМИ

Решение об увеличении лимита для импорта электроэнергии из ЕС ожидается в ближайшие несколько месяцев, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

По информации издания, такое решение европейской сети системных операторов ENTSO-e может быть уже в сентябре.

"Собеседники издания, знакомые с процессом переговоров, говорят, что есть вероятность позитивного решения вопроса об увеличении импорта уже в ближайшие несколько месяцев. Возможно, лимит будет больше ожидаемого объема" , - говорится в статье.

Что известно о лимите импорта электроэнергии

Украина хочет достичь увеличения лимита минимум до 2,2 ГВт при действующем лимите импорта объемом 1,7 ГВт.

В настоящее время импорт возможен из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Для этого есть технические возможности без необходимости строительства новых интерконнекторов.

Политическое решение для увеличения лимитов импорта от Еврокомиссии уже есть, остается получить техническое заключение от ENTSO-e.