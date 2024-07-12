Зростання української економіки продовжує сповільнюватися – Мінекономіки

У червні 2024 року ВВП України зріс на 1,1% у порівнянні із червнем минулого року: зростання економіки продовжує сповільнюватися – у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%.﻿ Про це йдеться в повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Економічна правда.

"Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали віялові відключення електроенергії через її дефіцит, проте економічне відновлення продовжується" , - йдеться у поідомленні.

Водночас за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Серед позитивних факторів, що впливали на зростання, відомство виокремило:

стабільна робота Українського морського коридору;

можливість окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;

експорт металургійної продукції та залізної руди;

ранній збір врожаю озимих культур.

Ключові сфери, де спостерігалась позитивна динаміка:

будівництво;

сільське господарство;

торгівля;

транспорт.

Негативними чинниками для економіки залишаються безпекові та логістичні проблеми, дефіцит електроенергії та складна ситуація на ринку праці.