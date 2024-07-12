Зростання української економіки продовжує сповільнюватися – Мінекономіки
У червні 2024 року ВВП України зріс на 1,1% у порівнянні із червнем минулого року: зростання економіки продовжує сповільнюватися – у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%. Про це йдеться в повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Економічна правда.
"Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали віялові відключення електроенергії через її дефіцит, проте економічне відновлення продовжується", - йдеться у поідомленні.
Водночас за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Серед позитивних факторів, що впливали на зростання, відомство виокремило:
- стабільна робота Українського морського коридору;
- можливість окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;
- експорт металургійної продукції та залізної руди;
- ранній збір врожаю озимих культур.
Ключові сфери, де спостерігалась позитивна динаміка:
- будівництво;
- сільське господарство;
- торгівля;
- транспорт.
Негативними чинниками для економіки залишаються безпекові та логістичні проблеми, дефіцит електроенергії та складна ситуація на ринку праці.