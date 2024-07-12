Рост украинской экономики продолжает замедляться – Минэкономики

В июне 2024 года ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%. ﻿Об этом говорится в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Экономическая правда.

"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали веерные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, однако экономическое восстановление продолжается" , - говорится в сообщении.

В то же время за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди положительных факторов, которые влияли на рост, ведомство выделило:

стабильная работа Украинского морского коридора;

возможность отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

экспорт металлургической продукции и железной руды;

ранний сбор урожая озимых культур.

Ключевые сферы, где наблюдалась положительная динамика:

строительство;

сельское хозяйство;

торговля;

транспорт.

Негативными факторами для экономики остаются проблемы безопасности и логистические проблемы, дефицит электроэнергии и сложная ситуация на рынке труда.