Рост украинской экономики продолжает замедляться – Минэкономики
В июне 2024 года ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Экономическая правда.
"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали веерные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, однако экономическое восстановление продолжается", - говорится в сообщении.
В то же время за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди положительных факторов, которые влияли на рост, ведомство выделило:
- стабильная работа Украинского морского коридора;
- возможность отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;
- экспорт металлургической продукции и железной руды;
- ранний сбор урожая озимых культур.
Ключевые сферы, где наблюдалась положительная динамика:
- строительство;
- сельское хозяйство;
- торговля;
- транспорт.
Негативными факторами для экономики остаются проблемы безопасности и логистические проблемы, дефицит электроэнергии и сложная ситуация на рынке труда.