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Рост украинской экономики продолжает замедляться – Минэкономики

Рост украинской экономики продолжает замедляться – Минэкономики
Фото: sluga-narodu.com

В июне 2024 года ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%. ﻿Об этом говорится в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Экономическая правда.

"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали веерные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, однако экономическое восстановление продолжается", - говорится в сообщении.

В то же время за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди положительных факторов, которые влияли на рост, ведомство выделило:

  • стабильная работа Украинского морского коридора;
  • возможность отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;
  • экспорт металлургической продукции и железной руды;
  • ранний сбор урожая озимых культур.

Ключевые сферы, где наблюдалась положительная динамика:

  • строительство;
  • сельское хозяйство;
  • торговля;
  • транспорт.

Негативными факторами для экономики остаются проблемы безопасности и логистические проблемы, дефицит электроэнергии и сложная ситуация на рынке труда.

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