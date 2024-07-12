МОЗ: Замість двох пошкоджених корпусів "Охматдиту" збудують один новий

Корпус, що найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, не підлягає відновленню. Також старий хірургічний корпус, ймовірно, буде знесено. На їх місці збудують один новий сучасний корпус, розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми з командою Охматдиту почали працювати над медичним завданням і проєктуванням нового корпусу" , – додав міністр.

За словами Ляшка, вже зібрано понад 800 млн гривень на відновлення "Охматдиту" від усіх партнерів разом із державними коштами. Ці кошти підуть на усунення наслідків і відновлення медичного обладнання в новому корпусі, а також на проєктування і будівництво. Держава додатково профінансує необхідну суму.

Міністр додав, що за оцінками фахівців, на обладнання потрібно 360-400 млн гривень.

"Сервісні інженери перевіряють вціліле обладнання. Можливо, сума буде ще вищою. Виробники та меценати готові надати деяке обладнання безоплатно" , – додав Ляшко.

Гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір пояснив, що постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкодження різний.

Наразі мають завершити акт, який покаже вартість відновлення лікарні, а вже наступного тижня "Охматдит" відбере компанію, яка буде проводити будівельні роботи.