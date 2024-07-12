Минздрав: Вместо двух поврежденных корпусов "Охматдета" построят один новый

Корпус, наиболее пострадавший от удара российской ракеты по "Охматдету", не подлежит восстановлению. Также старый хирургический корпус, вероятно, будет снесен. На их месте будет построен один новый современный корпус, рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы с командой "Охматдета" начали работать над медицинской задачей и проектированием нового корпуса" , – добавил министр.

По словам Ляшко, уже собрано более 800 млн гривен на восстановление "Охматдета" от всех партнеров вместе с государственными средствами. Эти средства пойдут на устранение последствий и восстановление медицинского оборудования в новом корпусе, а также проектирование и строительство. Государство дополнительно профинансирует необходимую сумму.

Министр добавил, что по оценкам специалистов, на оборудование нужно 360-400 млн гривен.

"Сервисные инженеры проверяют уцелевшее оборудование. Возможно, сумма будет еще выше. Производители и меценаты готовы предоставить некоторое оборудование бесплатно" , – добавил Ляшко.

Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир объяснил, что пострадали все корпуса больницы, но степень повреждения разная.

Теперь должны завершить акт, который покажет стоимость восстановления больницы, а на следующей неделе "Охматдет" отберет компанию, которая будет проводить строительные работы.