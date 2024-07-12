МЗС Британії про дозвіл на удари Storm Shadow по РФ: "Ми думаємо над цим"

Міністр закордонних справ у новому уряді Великої Британії Девід Леммі зазначив, що поки Україна не має дозволу на застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, але таке рішення обговорюють, повідомляє Європейська правда.

Леммі запитали, чи може Україна бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах.

"Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками, над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню" , – зазначив міністр.

Його перепитали, чи потенційне рішення, яке обговорюється, стосується лише прикордонних районів Росії, як врешті погодилися Сполучені Штати, чи на більшу глибину.

"Я не коментуватиму рішення США; а що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини" , – сказав Девід Леммі.

У подальших коментарях міністр дав зрозуміти, що поділяє думку тих союзників, які проти надмірної обережності через "побоювання ескалації", оскільки зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою.

"Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусі ﻿﻿ дів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти" , – наголосив він.

Як відомо, у нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії.

Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.

Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".