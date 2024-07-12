МИД Британии о разрешении на удары Storm Shadow по РФ: "Мы думаем над этим"

Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Дэвид Лемми отметил, что пока у Украины нет разрешения на применение крылатых ракет Storm Shadow по целям на территории России, но такое решение обсуждается, сообщает Европейская правда.

Лемми спросили, может ли Украина бить ракетами Storm Shadow по отдаленным российским аэропортам.

"Я слышал, что сказал господин Зеленский. Он поделился с нами некоторыми мыслями, над которыми мы сейчас размышляем. Повторюсь: я поддерживаю право Украины на самооборону. Особенно сейчас, после жестокой атаки на детскую больницу" , – отметил министр.

Его переспросили, касается ли потенциальное решение, которое обсуждается, только приграничных районов России, как в конце концов согласились Соединенные Штаты, или на большую глубину.

"Я не буду комментировать решение США; а что касается Великобритании, то мы в последние дни обсуждали это с президентом Зеленским, и мы взяли на себя обязательства проанализировать, взвесить некоторые идеи. Но я не буду вдаваться в оперативные решения, и для этого есть очень серьезные причины" , – сказал Дэвид Лемми.

В дальнейших комментариях министр дал понять, что разделяет мнение тех союзников, которые против чрезмерной осторожности из-за "опасения эскалации", поскольку промедление с предоставлением того или иного оружия играет против Украины и делает менее значимым ее эффективность на поле боя.

"Путин представляет системный риск для европейской безопасности, поэтому должна быть непоколебимая поддержка Украины со стороны всего Альянса. Потому что если мы позволим диктаторам и авторитарным лидерам вторгаться к своим меньшим соседям, и если Путин выиграет эту битву, то, боюсь, под угрозой окажется безопасность всего мирового сообщества" , – подчеркнул он.

Как известно, в недавних комментариях новый премьер Кир Стармер сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow "является делом Украины", многие восприняли это как то, что Великобритания позволяет Киеву применять их и для ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский после того вспоминал, что "узнал о разрешении использовать Storm Shadow по целям на территории России", и что он говорил об этом со Стармером на первой встрече.

Впрочем, впоследствии в британских СМИ появился комментарий с Даунинг-стрит о том, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась".