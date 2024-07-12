Шольц: Ніхто не збирається скасовувати обмеження на удари по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики президента Володимира Зеленського на зняття всіх обмежень щодо використання західної зброї для ударів углиб Росії. На саміті НАТО він заявив, що "ніхто не збирається цього робити", повідомляє Ліга.net.

"Ніхто не збирається змінювати чинні вимоги та керівні принципи — і на те є вагомі причини. Наше завдання — забезпечити щонайбільшу підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією і НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості" , – заявив Шольц.

У Вашингтоні Зеленський закликав американських союзників зняти всі обмеження в ударах по території РФ. Зокрема він наголошував на важливості знищувати ворожу авіацію всередині країни-агресора.

За його словами, якщо США знімуть усі обмеження, дозволивши ЗСУ уражати всередині Росії ворожі літаки, це допоможе Україні захистити інші її міста.