Шольц: Никто не собирается отменять ограничения на удары по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы президента Владимира Зеленского на снятие всех ограничений использования западного оружия для ударов вглубь России. На саммите НАТО он заявил, что "никто не собирается этого делать", сообщает Лига.net.

"Никто не собирается изменять действующие требования и руководящие принципы – и на то есть веские причины. Наша задача – обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости" , – заявил Шольц.

В Вашингтоне Зеленский призвал американских союзников снять все ограничения по ударам по территории РФ. В частности он отмечал важность уничтожать вражескую авиацию внутри страны-агрессора.

По его словам, если США снимут все ограничения, позволив ВСУ поражать внутри России вражеские самолеты, это поможет Украине защитить другие города.