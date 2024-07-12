"Злив" інформації з НАБУ: комітет Ради проведе засідання в бюро

Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ, де планують говорити про витік інформації щодо розслідувань із бюро. Таке рішення прийняли у парламенті після того, як на попереднє засідання не з'явився директор НАБУ Семен Кривонос.﻿﻿ Про це заявила голова комітету з питань антикорупційної політики в Раді Анастасія Радіна, повідомляє Українська правда.

"Комітет з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ у понеділок, 15 липня, о 13:00.﻿

Це буде друга спроба народних депутатів почути від директора НАБУ про результати службового розслідування імовірних зливів справ Бюро і вжиті ним організаційні заходи для уникнення зливів надалі. Директор НАБУ підтвердив готовність до проведення такого засідання" , – повідомила Радіна.

Вона додала, що також звернулась до директора НАБУ із проханням про участь у засіданні журналістів.

За її словами, у неофіційній комунікації отримала відповідь щодо чи то "недоцільності", чи то "неможливості" участі журналістів: "Чекаю офіційного листа із позицією НАБУ".

Також вона повідомила, що планує організувати пряму трансляцію засідання комітету на своїй сторінці у Facebook.

Після засідання комітету також відбудеться брифінг під стінами НАБУ (вул. Дениса Монастирського, 3) о 14.45.

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