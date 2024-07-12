"Слив" информации из НАБУ: комитет Рады проведет заседание в бюро
Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике проведет выездное заседание в помещении НАБУ, где планируют говорить об утечке информации о расследованиях из бюро. Такое решение приняли в парламенте после того как на предыдущее заседание не явился директор НАБУ Семен Кривонос. Об этом заявила председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики в Раде Анастасия Радина, сообщает Украинская правда.
"Комитет по антикоррупционной политике проведет выездное заседание в помещении НАБУ в понедельник, 15 июля, в 13:00.
Это будет вторая попытка народных депутатов услышать от директора НАБУ о результатах служебного расследования возможных сливов дел Бюро и принятые им организационные меры во избежание сливов в дальнейшем. Директор НАБУ подтвердил готовность к проведению такого заседания", – сообщила она.
Радина добавила, что также обратилась к директору НАБУ с просьбой об участии в заседании журналистов.
По ее словам, в неофициальной коммуникации получила ответ о то ли "нецелесообразности", то ли "невозможности" участия журналистов: "Жду официального письма с позицией НАБУ".
Также она сообщила, что планирует организовать прямую трансляцию заседания комитета на своей странице в Facebook.
После заседания комитета также состоится брифинг под стенами НАБУ (ул. Дениса Монастырского, 3) в 14.45.
Контекст:
- Предыдущее заседание комитета состоялось 20 июня. В тот же день Кривонос сообщил в Facebook, что не пойдет на заседание. Также из расследования УП 20 июня стало известно, что детективы НАБУ не провели обыск у председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева по просьбе директора Кривоноса.
- 6 июня журналист-расследователь Денис Бигус обнародовал расследование о деталях слива информации о расследовании НАБУ.
- После появления информации об утечке информации первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву отстранили от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- Кривонос, отвечая на призыв председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина провести служебное расследование по сообщениям о "сливе данных" агентства его работниками, сообщил, что по факту утечки информации начато досудебное расследование.