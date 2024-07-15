Генсек НАТО проти збиття Польщею ракет над Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що виступає проти того, щоб Польща силами своєї ППО збивала російські ракети над територією України.﻿﻿ Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в неділю, повідомляє Українська правда.

Журналіст попросив генсека НАТО прокоментувати ідею збиття Польщею ракет, які летять у її напрямку, на території України.

"НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку… Але політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Отже, ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо" , – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО підтвердив свою позицію про те, що "Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території країни-агресора Росії".

Він зазначив, що "різні країни запровадили різні обмеження щодо використання зброї, яку вони передають Україні". Водночас генсек НАТО привітав дозвіл США використовувати американські ракети для ударів по території РФ поблизу кордону з Україною на Харківщині.