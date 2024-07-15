Генсек НАТО против сбития Польшей ракет над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины.﻿ Об этом Столтенберг заявил в интервью, показанном в эфире телемарафона в воскресенье, сообщает Украинская правда.

Журналист попросил генсека НАТО прокомментировать идею сбивания Польшей ракет, летящих в ее направлении, на территории Украины.

"НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили нашу поддержку... Но политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно" , – сказал он.

Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории страны-агрессора России".

Он отметил, что "разные страны ввели различные ограничения по использованию оружия, которое они передают Украине". В то же время генсек НАТО приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной на Харьковщине.