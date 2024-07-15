Генсек НАТО против сбития Польшей ракет над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины. Об этом Столтенберг заявил в интервью, показанном в эфире телемарафона в воскресенье, сообщает Украинская правда.
Журналист попросил генсека НАТО прокомментировать идею сбивания Польшей ракет, летящих в ее направлении, на территории Украины.
"НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили нашу поддержку... Но политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно", – сказал он.
Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории страны-агрессора России".
Он отметил, что "разные страны ввели различные ограничения по использованию оружия, которое они передают Украине". В то же время генсек НАТО приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной на Харьковщине.
На просьбу прокомментировать идею возможного вступления в НАТО части Украины, которую контролирует власть, а впоследствии уже оккупированной территории, Столтенберг сказал:
"Мы видели разные модели, и я буду осторожным в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины".