У Липецькій області РФ заявляють про падіння безпілотників на територію електропідстанції

Російська влада повідомила, що безпілотник впав на територію електропідстанції в Липецькій області РФ, повідомляє Українська правда.

"БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів" , – заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Артамонов традиційно заявив, що в результаті падіння дрона "жертв немає", і що робота електропідстанції нібито не порушена.