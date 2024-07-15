У Липецькій області РФ заявляють про падіння безпілотників на територію електропідстанції
Російська влада повідомила, що безпілотник впав на територію електропідстанції в Липецькій області РФ, повідомляє Українська правда.
"БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів", – заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
Артамонов традиційно заявив, що в результаті падіння дрона "жертв немає", і що робота електропідстанції нібито не порушена.