В Липецкой области РФ заявляют о падении беспилотников на территорию электроподстанции
Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ, сообщает Украинская правда.
"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов", – заявио губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.