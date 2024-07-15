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В Липецкой области РФ заявляют о падении беспилотников на территорию электроподстанции

В Липецкой области РФ заявляют о падении беспилотников на территорию электроподстанции
Фото: Dani (hablemos)

Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ, сообщает Украинская правда.

"БпЛА упал н﻿﻿а территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов", – заявио губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.

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