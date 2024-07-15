В Липецкой области РФ заявляют о падении беспилотников на территорию электроподстанции

Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ, сообщает Украинская правда.

"БпЛА упал н ﻿﻿ а территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов" , – заявио губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.