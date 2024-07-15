Байден закликав американців вирішувати розбіжності на виборах, а не насильством

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа. Він закликав громадян США вирішувати політичні розбіжності виключно на виборах, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Байден зауважив, що один з глядачів на мітингу у Пенсильванії загинув тому, що використав своє право на участь у вільних зібраннях, згадав напад на чоловіка колишнього спікера палати представників США Ненсі Пелосі і відзначив, що "в Америці немає місця будь-якому насильству".

Президент США констатував "глибокі розбіжності" серед американців, які проявилися перед виборами президента. Вибір, який мають зробити громадяни США, "дійсно сформує майбутнє Америки", але "мати розбіжності – в людській природі", зауважив він.

"Попри всі розбіжності, жодним чином не потрібно вдаватися до насильства" , - сказав Байден, закликавши "до голосування, а не до насильства".

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня, у Трампа стріляли під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він дістав легке вогнепальне поранення.

За даними ФБР, яке керує розслідуванням, на мітингу стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Там кажуть, що нападник діяв один, доказів проблем з психічним здоров'ям не виявлено, мотиви поки не встановлені.

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін під час розмови в неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл відповідей щодо спроби вбивства Трампа.