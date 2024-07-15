Байден призвал американцев решать разногласия на выборах, а не насилием

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Он призвал граждан США разрешать политические разногласия исключительно на выборах, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Байден отметил, что один из зрителей на митинге в Пенсильвании погиб потому, что использовал свое право на участие в свободных собраниях, вспомнил нападение на мужа бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и отметил, что "в Америке нет места какому-либо насилию".

Президент США констатировал "глубокие разногласия" среди американцев, проявившиеся перед выборами президента. Выбор, который должны сделать граждане США, "действительно сформирует будущее Америки", но "иметь разногласия – в человеческой природе", заметил он.

"Несмотря на все разногласия, никоим образом не нужно прибегать к насилию" , - сказал Байден, призвав "к голосованию, а не к насилию".

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение.

По данным ФБР, управляющего расследованием, на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс Там говорят, что нападавший действовал один, доказательств проблем с психическим здоровьем не обнаружено, мотивы пока не установлены.

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин во время разговора в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл ответов по поводу попытки убийства Трампа.