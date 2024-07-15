Курс валют НБУ на 15 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 14 липня зріс до рівня 41.0434 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 44.6860 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.1922 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 45.8329 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.5019 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.043 400
|EUR
|Євро
|44,686 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.192 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.832 900
|PLN
|Польський злотий
|10.501 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.