Курс валют НБУ на 15 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 липня зріс до рівня 41.0434 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 44.6860 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.1922 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 45.8329 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.5019 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.043 400 EUR Євро 44,686 000 GBP Фунт стерлінгів 53.192 200 CHF Швейцарський франк 45.832 900 PLN Польський злотий 10.501 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.