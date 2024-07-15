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Курс валют НБУ на 15 липня

Курс валют НБУ на 15 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 липня зріс до рівня 41.0434 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 44.6860 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.1922 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 45.8329 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.5019 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.043 400 +0.1611
EUR Євро 44,686 000 +0.3042
GBP Фунт стерлінгів 53.192 200 +0.544
CHF Швейцарський франк 45.832 900 +0.307
PLN Польський злотий 10.501 900 +0.0714

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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