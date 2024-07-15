Курс валют НБУ на 15 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 июля, вырос до уровня 41.0434 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 44.6860 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.1922 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 45.8329 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.5019 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.043 400 EUR Евро 44.686 000 GBP Фунт стерлингов 53.192 200 CHF Швейцарский франк 45.832 900 PLN Польский злотый 10.501 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.