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Курс валют НБУ на 15 июля

Курс валют НБУ на 15 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 июля, вырос до уровня 41.0434 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 44.6860 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.1922 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 45.8329 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.5019 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.043400 +0.1611
EUR Евро 44.686000 +0.3042
GBP Фунт стерлингов 53.192200 +0.544
CHF Швейцарский франк 45.832900 +0.307
PLN Польский злотый 10.501900 +0.0714

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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