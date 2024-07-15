Курс валют НБУ на 15 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 июля, вырос до уровня 41.0434 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 44.6860 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.1922 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 45.8329 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.5019 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.043400
|EUR
|Евро
|44.686000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.192200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.832900
|PLN
|Польский злотый
|10.501900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.