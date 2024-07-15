Електромережі у світі виходять з ладу через аномальну спеку – ЗМІ

По всьому світу ризик відключення електрики стає дедалі серйознішим. Спекотніше літо означає різке зростання попиту на охолодження, оскільки високі температури призводять до провисання проводів і ризику виникнення лісових пожеж. ﻿Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Модернізація енергетичної інфраструктури не встигає за цим, хоча зусилля зі скорочення використання викопного палива роблять розподіл електроенергії більш важливим.

Спровокований різким зростанням споживання і нестабільністю поставок, блекаут у Чорногорії наприкінці червня вивів з ладу мережі сусідніх країн і посіяв хаос у домогосподарствах, лікарнях і пляжних барах. Інцидент на Балканах повторився по всьому світу.

Мільйони будинків в американському місті Х'юстон (штат Техас) постраждали від вимкнення електрики після урагану "Берил" минулого тижня, втративши кондиціонери, коли після урагану настала спекотна жара. Перебої в роботі мереж від Еквадору до Індії, що зачепили останніми тижнями країни з економікою, що розвивається, та розвиненою економікою, є провісниками прийдешніх потрясінь.

Кліматична криза наражає електричні мережі на небезпеку раптових повеней, що зривають опори ЛЕП, посух, що висушують водосховища, і стрибків попиту на охолодження під час сильної спеки.

За даними BloombergNEF, розширення енергосистеми коштуватиме приблизно 24,1 трильйона доларів для досягнення мети "нетто-нуля" до 2050 року, що перевищує інвестиції в поновлювані джерела енергії. США і Китай, що займають величезні території і споживають багато енергії, зіткнуться з найбільшими рахунками, але жодна країна не залишиться осторонь.

Найчастіше відключення відбуваються під час раптового ввімкнення або вимкнення великих обсягів попиту або пропозиції. Пошкодження від ураганів, сплеск вироблення електроенергії з поновлюваних джерел або різкі стрибки споживання - все це може призвести до відключень, якщо мережа недостатньо стійка.

Зміна клімату підвищує вразливість не тільки економік, що розвиваються. Останнім часом проблеми торкнулися і країн середнього рівня, включно з багатими на енергоресурси Мексикою і Кувейтом, а також таких імпортерів, як Албанія.

У червні в північному місті Мексики Чіуауа відключилася електрика для водяних насосів, що призвело до припинення водопостачання для більш ніж 70 тисяч осіб протягом двох тижнів.

Загалом спека спричинила вимкнення електроенергії у 21 штаті Мексики, перервавши на деякий час навіть виробництво на заводі Volkswagen AG у Пуеблі на чотири години.

Крім того, спека спричинила вимкнення електроенергії в чотирьох балканських країнах, включно з Боснією та Герцеговиною і більшою частиною хорватського узбережжя в червні, від якого постраждали 4 мільйони людей. Споживання різко зросло, оскільки температура трималася близько 40 градусів за Цельсієм, що призвело до виходу з ладу однієї системи за іншою.

Спека в Україні та світі

Вже понад тиждень в Україні утримується аномальна спека. 11 липня Київ оновив одразу три температурні рекорди, які стали першими максимумами цього літа.

Проте не лише Україна відчуває на собі цю температурну аномалію. За даними грецького порталу про погоду та клімат Climatebook, потужна та тривала хвиля спеки охопила Східну Європу та Балкани.