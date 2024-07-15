Электросети в мире выходят из строя из-за аномальной жары – СМИ

По всему миру риск отключения электричества становится все более серьезным. Более жаркое лето означает резкий рост спроса на охлаждение, поскольку высокие температуры приводят к провисанию проводов и риску возникновения лесных пожаров. ﻿Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Модернизация энергетической инфраструктуры не успевает за этим, хотя усилия по сокращению использования ископаемого топлива делают распределение электроэнергии более важным.

Спровоцированный резким ростом потребления и нестабильностью поставок, блэкаут в Черногории в конце июня вывел из строя сети соседних стран и посеял хаос в домохозяйствах, больницах и пляжных барах. Инцидент на Балканах повторился по всему миру.

Миллионы домов в американском городе Хьюстон (штат Техас) пострадали от отключения электричества после урагана "Берил" на прошлой неделе, лишившись кондиционеров, когда после урагана наступила знойная жара. Перебои в работе сетей от Эквадора до Индии, затронувшие в последние недели страны с развивающейся и развитой экономикой, являются предвестниками грядущих потрясений.

Климатический кризис подвергает электрические сети опасности внезапных наводнений, срывающих опоры ЛЭП, засух, иссушающих водохранилища, и скачков спроса на охлаждение во время сильной жары.

По данным BloombergNEF, расширение энергосистемы обойдется примерно в 24,1 триллиона долларов для достижения цели "нетто-нуля" к 2050 году, что превышает инвестиции в возобновляемые источники энергии. США и Китай, занимающие огромные территории и потребляющие много энергии, столкнутся с самыми большими счетами, но ни одна страна не останется в стороне.

Чаще всего отключения происходят при внезапном включении или выключении больших объемов спроса или предложения. Повреждения от ураганов, всплеск выработки электроэнергии из возобновляемых источников или резкие скачки потребления - все это может привести к отключениям, если сеть недостаточно устойчива.

Изменение климата повышает уязвимость не только развивающихся экономик. В последнее время проблемы затронули и страны среднего уровня, включая богатые энергоресурсами Мексику и Кувейт, а также таких импортеров как Албания.

В июне в северном городе Мексики Чиуауа отключилось электричество для водяных насосов, что привело к прекращению водоснабжения для более чем 70 тысяч человек в течение двух недель.

В целом жара вызвала отключение электроэнергии в 21 штате Мексики, прервав на некоторое время даже производство на заводе Volkswagen AG в Пуэбле на четыре часа.

Кроме того, жара вызвала отключение электроэнергии в четырех балканских странах, включая Боснию и Герцеговину и большую часть хорватского побережья в июне, от которого пострадали 4 миллиона человек. Потребление резко возросло, поскольку температура держалась около 40 градусов по Цельсию, что привело к выходу из строя одной системы за другой.

Жара в Украине и мире

Уже больше недели Украину удерживается аномальная жара. 11 июля Киев обновил сразу три температурных рекорда, которые стали первыми максимумами этого лета.

Однако не только Украина испытывает на себе эту температурную аномалию. По данным греческого портала о погоде и климате Climatebook, мощная и длительная волна жары охватила Восточную Европу и Балканы.