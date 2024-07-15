Лідер німецької опозиції підтримує передачу Україні бойових літаків

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висловився за посилення Німеччиною підтримки України для захисту від російської агресії і постачання їй бойових літаків, повідомляє Deutsche Welle.

В ефірі програми "Запитай себе" на телеканалі ARD у неділю, 14 липня, Мерц наголосив:

"Я вважаю, що ми повині допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі".

Саме тому, додав Мерц, постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, також в ЄС, є уже вирішеним питанням. "Ми, німці, не можемо залишитись осторонь" , - заявив політик.

Нагадаємо, цього тижня на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа.

Також передачу Україні цього року шести F-16 оголошувала Норвегія.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

За відкритими джерелами, на озброєнні Бундесверу зараз перебувають два типи бойових літаків: багатоцільовий бойовий літак MRCA PA-200 Tornado і Eurofighter.