Лидер немецкой оппозиции поддерживает передачу Украине боевых самолетов

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказался за усиление Германией поддержки Украины по защите от российской агрессии и поставке ей боевых самолетов, сообщает Deutsche Welle.

В эфире программы "Спроси себя" на телеканале ARD в воскресенье, 14 июля, Мерц отметил:

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только на земле".

Именно поэтому, добавил Мерц, поставки Украине боевых самолетов во многих странах, также в ЕС, уже решенный вопрос. "Мы, немцы, не можем остаться в стороне" , - заявил политик.

Напомним, на этой неделе на саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине американских истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в украинском небе этим летом.

Также передачу Украине в этом году шести F-16 объявляла Норвегия.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Украине нужно не менее 128 истребителей F-16.

По открытым источникам, на вооружении Бундесвера сейчас находятся два типа боевых самолетов: многоцелевой боевой самолет MRCA PA-200 Tornado и Eurofighter.