У Львівській області на територію ТЦК кинули гранату – джерела
У Львівській області пролунав вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа, ймовірно, кинула на територію ТЦК гранату. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Як розповіло виданню джерело, подія сталася у місті Буськ Золочівського району. Імовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На місці утворилася воронка. Також в приміщенні вибиті вікна, а уламками посікло штукатурку.
Потерпілих внаслідок інциденту немає.
Інших деталей джерело наразі не надало.
Інциденти з працівниками ТЦК
Нагадаємо, що схожі випадки трапляються не вперше. Так, раніше у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК.
Крім того, раніше у Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника військкомату. Внаслідок чого військовослужбовець у результаті отримав поранення.
До слова, перед цим у Києві чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.