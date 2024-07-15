У Львівській області на територію ТЦК кинули гранату – джерела

У Львівській області пролунав вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа, ймовірно, кинула на територію ТЦК гранату.﻿ Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіло виданню джерело, подія сталася у місті Буськ Золочівського району. Імовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На місці утворилася воронка. Також в приміщенні вибиті вікна, а уламками посікло штукатурку.

Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Інших деталей джерело наразі не надало.

Інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, що схожі випадки трапляються не вперше. Так, раніше у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК.

Крім того, раніше у Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника військкомату. Внаслідок чого військовослужбовець у результаті отримав поранення.

До слова, перед цим у Києві чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.