Во Львовской области на территорию ТЦК бросили гранату – источники

Во Львовской области раздался взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Неизвестный, вероятно, бросил на территорию ТЦК гранату.﻿ Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказал источник, событие произошло в городе Буск Золочевского района. Вероятно, это был взрыв ручной гранаты РГД-5. На месте образовалась воронка. Также в помещении выбиты окна, а осколками посекло штукатурку.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Других деталей источник пока не предоставил.

Инциденты с сотрудниками ТЦК

Напомним, что подобные случаи происходят не в первый раз. Так, ранее в Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника военкомата. В результате чего военнослужащий в результате получил ранения.

К слову, перед этим в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.