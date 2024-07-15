Зеленський привітав з Днем державності: Не можемо погодитися на менше, ніж жити
Президент Володимир Зеленький у День української державності заявив, що Україна не може погодитися на менше, ніж жити, повідомляє Українська правда.
"Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати.
Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми", – сказав Зеленський.
За його словами, "Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження" та "зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе".
"Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога. І ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна. Наша історія. Наші люди. Наша держава", – додав президент.