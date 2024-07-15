Зеленський привітав з Днем державності: Не можемо погодитися на менше, ніж жити

Президент Володимир Зеленький у День української державності заявив, що Україна не може погодитися на менше, ніж жити, повідомляє Українська правда.

"Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати.

Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми" , – сказав Зеленський.

За його словами, "Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження" та "зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе".