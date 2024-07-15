Зеленский поздравил с Днем государственности: Не можем согласиться на меньшее, чем жить

Президент Владимир Зеленский в День украинской государственности заявил, что Украина не может согласиться на меньшее, чем жить, сообщает Украинская правда.

"Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны преодолеть.﻿

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми" , – сказал президент.

По словам Зеленского, "Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения" и "которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя".

"Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага. И мы должны победить это зло, и Украина это сделает.