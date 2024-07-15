На Одещині прикордонники застрелили військового, який намагався перетнути кордон

В Одеській області четверо військовослужбовців-дезертирів намагалися незаконно перетнути кордон. Один із них під час затримання працівниками ДПСУ чинив опір, внаслідок чого був застрелений, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіло джерело видання, втікачами були чотири військовослужбовці ЗСУ, які самовільно залишили територію навчального полігону та мали намір перетнути кордон поза межами пункту пропуску.

Співрозмовник повідомив, що під час затримання один із військовослужбовців чинив опір працівнику ДПСУ. Останній здійснив два постріли з метою припинення правопорушення. В результаті чого військовий загинув, отримавши травми несумісні з життям.

Що кажуть в ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна підтвердив, що в Одеській області під час охорони державного кордону мав місце факт нападу на прикордонний наряд.

"Вчора вечорі прикордонники зупинили транспортний засіб, в якому окрім водія знаходилися 4 осіб. Двоє осіб вдалися до втечі в різні напрямки, а згодом один з цих двох у ході його пошуку здійснив напад на військовослужбовця.

Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю. Він зробив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Викликаними на місце лікарями швидкої допомоги зафіксовано смерть правопорушника, а також зафіксовано факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця" , - розповів Демченко.

За його словами, інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності.

"По даному факту повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовці не затримувались" , - додав Демченко.

Він також зазначив, що загалом по всій протяжності державного кордону,, це вже не перший випадок нападу на прикордонні наряди порушниками, у результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я.

Раніше у Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти до Румунії.

Також на прикордонні Чернівецької області двоє людей напали на працівника ДПСУ, один з них був з мачете. Для збереження свого життя прикордонник відкрив вогонь зі стрілецької зброї, один з нападників загинув.