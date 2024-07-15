На Одесчине пограничники застрелили военного, который пытался пересечь границу

В Одесской области четверо военнослужащих-дезертиров пытались незаконно пересечь границу. Один из них во время задержания работниками ГПСУ сопротивлялся, в результате чего был застрелен, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказал источник издания, беглецами были четыре военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули территорию учебного полигона и намеревались пересечь границу за пределами пункта пропуска.

Собеседник сообщил, что во время задержания один из военнослужащих сопротивлялся работнику ГПСУ. Последний произвел два выстрела с целью пресечения правонарушения. В результате чего военный погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Что говорят в ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в Одесской области во время охраны государственной границы имел место факт нападения на пограничный наряд.

"Вчера вечера пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились 4 человека. Два человека прибегли к бегству в разные направления, а впоследствии один из этих двоих в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего.

Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он произвел предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Вызванные на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть правонарушителя, а также зафиксирован факт телесных повреждений у военнослужащего" , - рассказал Демченко.

По его словам, информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности.

"По данному факту уведомлены ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются безотлагательные следственные действия. Военнослужащие не задерживались" , - добавил Демченко.

Он также отметил, что, в целом, по всей протяженности государственной границы, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничные наряды нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья.

Ранее в Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, пытавшегося бежать в Румынию.

Также в приграничные Черновицкой области два человека напали на работника ГПСУ, один из них был с мачете. Для сохранения своей жизни пограничник открыл огонь из стрелкового оружия, один из нападавших погиб.