Німеччина таємно передала Україні HIMARS, танки та боєприпаси – ЗМІ

Німеччина влітку таємно почала передавати Україні величезну партію військової допомоги, до якої увійшла важка бронетехніка, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання Merkur, Німеччина наприкінці червня - на початку липня практично таємно і непомітно відправила Києву черговий величезний військовий пакет для Збройних сил України. До нього увійшли 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Серед іншого, минулого тижня Україна отримала з Німеччини ще десять бойових танків Leopard 1A5 і двадцять бойових машин піхоти Marder. Таким чином, кількість танків Marder, поставлених Німеччиною для війни в Україні, досягла 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - 50.

До арсеналу української армії, крім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, додалися два мостоукладальні танки Biber, два інженерні танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири танки розмінування Wisent 1.

Німеччина також поставила ще одну систему ППО IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему ППО IRIS-T SLS (раніше одна) для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та міст від російських повітряних атак.

У списку поставленого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.