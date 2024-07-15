Германия тайно передала Украине HIMARS, танки и боеприпасы – СМИ

Германия летом тайно начала передавать Украине огромный партию военной помощи, в которую вошла тяжелая бронетехника, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания Merkur, Германия в конце июня - начале июля практически тайно и незаметно отправила Киеву очередной огромный военный пакет для Вооруженных сил Украины. В него вошли 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Среди прочего, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder. Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией для войны в Украине, достигло 120, а количество отремонтированных Leopard 1 - 50.

К арсеналу украинской армии, помимо боеприпасов для Leopard 1 и Marder, прибавились два мостоукладочных танка Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.

Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее одна) для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.

В списке поставленного вооружения также появились три реактивные системы залпового огня HIMARS. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.