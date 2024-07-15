Споживання електрики досягло максимального рівня – "Укренерго"

Споживання електрики в Україні досягло максимального рівня і значно перевищує можливості генерації українських електростанцій.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

"Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом – споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття" , – зазначили в компанії.

В "Укренерго" нагадали, що сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

В неділю, 14 липня, з 01:00 до 07:00, для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. Вчора з 11:00 до 18:00 українська енергосистема приймала надлишки з енергосистеми Польщі.

Сьогодні вночі польська енергосистема також здійснювала аварійне постачання електроенергії в енергосистему України.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини загальним обсягом 25 126 МВт*год, з максимальною потужністю 1336 МВт. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився.

На ранок залишаються знеструмленими 495 населених пунктів. Через аномальну спеку: на ранок знеструмлені 446 населених пунктів в Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.