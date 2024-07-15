Потребление электричества достигло максимального уровня – "Укрэнерго"

Потребление электричества в Украине достигло максимального уровня и значительно превышает генерацию украинских электростанций.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу – потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия" , – отметили в компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – четыре очереди.

В воскресенье, 14 июля, с 01:00 до 07:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекали аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Вчера с 11.00 до 18.00 украинская энергосистема принимала излишки из энергосистемы Польши.

Сегодня ночью польская энергосистема также осуществляла аварийную поставку электроэнергии в энергосистему Украины.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общим объемом 25 126 МВт*ч, с максимальной мощностью 1336 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта снизился.

К утру остаются обесточенными 495 населенных пунктов. Из-за аномальной жары: к утру обесточены 446 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.