Понад 40% українців вважають, що вже настав час для переговорів з РФ – опитування

44% українців вважають, що вже настав час для початку мирних переговорів з Росією. Найбільше так вважають опитані на півдні України, повідомляє Дзеркало тижня.

В рамках соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення видання, українців запитали: "Як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії?". Ствердно на нього відповіли 44% респондентів. Однак 35% вважають, що час для переговорів ще не настав. До того ж є 21% людей, які ще не визначилися з цього приводу.

Так, 49% жителів Центру України спокійно сприймуть інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Також не дивує, що найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України — 35%.

Що стосується Сходу, то лише 33% жителів звідти готові до переговорів. Проти переговорів 34% українців зі східної частини країни. Не визначилися з цього приводу 32% опитаних.

Водночас 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав. Це майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.