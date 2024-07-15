Более 40% украинцев считают, что уже пора для переговоров с РФ – опрос

44% украинцев считают, что уже пора для начала мирных переговоров с Россией. Более всего так считают опрошенные на юге Украины, сообщает Зеркало недели.

В рамках социологического исследования, проведенного Центром Разумкова по заказу издания, украинцев спросили: "Как вы считаете, пора ли для начала официальных мирных переговоров Украины и России?". Утвердительно на него ответили 44% респондентов. Однако 35% считают, что время для переговоров еще не пришло. К тому же есть 21% людей, которые еще не определились по этому поводу.

Да, 49% жителей Центра Украины спокойно воспримут информацию о начале официальных переговоров с Россией. Также не удивляет, что самый низкий показатель среди готовых к переговорам дал мероприятие Украины — 35%.

Что касается Востока, то только 33% жителей готовы к переговорам. Против переговоров 34% украинцев по восточной части страны. Не определились на этот счет 32% опрошенных.

В то же время 60% южан считают, что время для официальных переговоров с Россией наступило. Это почти на 16% больше среднего показателя по Украине.

Опрос был проведен с 20 по 28 июня 2024 года. В общей сложности опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.