Уряди України та Чехії проведуть спільне засідання у вівторок

У вівторок, 16 липня, у Празі відбудеться спільне засідання урядів України та Чехії, повідомляє Європейська правда.

Прем'єр-міністри Петр Фіала та Денис Шмигаль обговорять поточну ситуацію в Україні, оборонну співпрацю, міграційні питання, співпрацю в енергетичному секторі, підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відбудови України.

Паралельно відбудуться двосторонні зустрічі окремих міністерств.

Нещодавно прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що двосторонню безпекову угоду з Україною підпишуть на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні у четвер, 18 липня.