Правительства Украины и Чехии проведут совместное заседание во вторник

Во вторник, 16 июля, в Праге состоится совместное заседание правительств Украины и Чехии, сообщает Европейская правда.

Премьер-министры Петр Фиала и Денис Шмыгаль обсудят текущую ситуацию в Украине, оборонное сотрудничество, миграционные вопросы, сотрудничество в энергетическом секторе, поддержку чешского экспорта и привлечение чешских компаний к восстановлению Украины.

Во встрече примут участие в частности руководители Минобороны и Министерств иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский. Ожидаются двусторонние встречи на уровне отдельных министерств.

Предыдущее совместное заседание чешского и украинского правительств состоялось 31 октября 2022 года в Киеве и стало первым в истории двусторонних отношений.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в четверг, 18 июля.