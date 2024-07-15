Кількість кримінальних справ проти бізнесу зросла у 2,6 раза – "Опендатабот"

Понад 5 тисяч компаній стали фігурантами кримінальних справ у 2023 році за даними судового реєстру. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік. Цьогоріч вже майже 3 тисячі компаній стали фігурантами таких справ, повідомляє Опендатабот.

5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.

2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року.

2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

Варто зазначити, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.

Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом — з відповідною ініціативою "Опендатабот" звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

"Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках.

Публікація листів про закриття справ від прокуратури, підтверджених ЕЦП, могла б значно допомогти українському бізнесу, дозволяючи публічно спростовувати інформацію з реєстру та підтверджувати свою невинуватість", — сказав засновник "Опендатабота" Олексій Іванкін.

До прикладу, згідно з постановою НБУ № 65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть стикатися з труднощами у фінансових операціях, оскільки їх діяльність піддається підвищеному контролю.