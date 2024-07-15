Количество уголовных дел против бизнеса возросло в 2,6 раза – "Опендатабот"

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. В общей сложности рекордные 43 тысячи документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксированы в прошлом году. В этом году уже около 3 тысяч компаний стали фигурантами таких дел, сообщает Опендатабот.

5015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности.

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.

2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три – за коллаборационизм и еще 10 – за отмывание средств.

Следует отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.

Решением проблемы могло бы стать удостоверение таких документов электронной подписью – с соответствующей инициативой "Опендатабот" обратился в Генеральную прокуратуру. Однако Генеральная прокуратура отклонила предложение об электронной подписи на ответах органов процессуального руководства по уголовным производствам.

"Бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала в уголовном деле, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть В настоящее время бизнес не имеет возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях.

Публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных ЭЦП, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу, позволяя публично опровергать информацию из реестра и подтверждать свою невиновность" , - сказал основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин.

К примеру, согласно постановлению НБУ №65 о финмониторинге, банках и финансовых учреждениях обязаны проверять компании, являвшиеся фигурантами уголовных дел. Такие бизнесы могут сталкиваться с трудностями в финансовых операциях, поскольку их деятельность подвергается повышенному контролю.