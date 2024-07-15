Словацький парламент не засудив удар РФ по "Охматдиту": забракло голосів

Словацький парламент не зміг ухвалити резолюцію із засудженням російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, повідомляє Європейська правда.

За внесення резолюції про російський удар по "Охматдиту" на порядок денний проголосував лише 41 депутат парламенту Словаччини, тому парламентарі не дійшли до її розгляду.

Ініціаторкою резолюції виступила депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, яка запропонувала додати її до порядку денного.

У відповідь Яна Вальова з партії прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD вигукнула: "Ви там були?" .

Раніше словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у телефонній розмові з українським прем’єром Денисом Шмигалем засудив атаку та запропонував прийняти на лікування пацієнтів "Охматдиту".