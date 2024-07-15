Словацкий парламент не осудил удар РФ по "Охматдету": не хватило голосов

Словацкий парламент не смог принять резолюцию с осуждением российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, сообщает Европейская правда.

За внесение резолюции о российском ударе по "Охматдету" на повестку дня проголосовал только 41 депутат парламента Словакии, поэтому парламентарии не дошли до ее рассмотрения.

Инициатором резолюции выступила депутат из оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Беата Юрик, которая предложила добавить ее в повестку дня.

В ответ Яна Вальова из партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD воскликнула: "Вы там были?" .

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем осудил атаку и предложил принять на лечение пациентов "Охматдета".