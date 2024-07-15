Енергетика та фортифікації: Зеленський провів нараду з керівниками областей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних військових адміністрацій.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Ключові теми – оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека", – написав Зеленський.

Також на нараді обговорили налагодження співпраці з американських штатів. "Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів", – зазначив президент.