Close button

Энергетика и фортификации: Зеленский провел совещание с руководителями областей

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных военных администраций.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", – написал Зеленский.

Также на совещании обсудили налаживание сотрудничества по американским штатам. "Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", – отметил президент.

Новости

Популярные темы форума

analytics