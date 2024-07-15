Энергетика и фортификации: Зеленский провел совещание с руководителями областей
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных военных администраций.
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", – написал Зеленский.
Также на совещании обсудили налаживание сотрудничества по американским штатам.
"Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", – отметил президент.