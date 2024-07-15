Британська розвідка: РФ для збільшення доходів підіймає ціни на газ для населення

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала ситуацію із цінами на газ в Росії та їхнім зростанням з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 15 липня.

Як зазначено, з 1 липня Росія підвищила внутрішні ціни на газ на 11,2%, що майже напевно має на меті збільшити доходи від внутрішнього ринку Росії у відповідь на втрату європейського ринку.

Це стало наслідком санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення поставок газу до Європи у відповідь, додає розвідка.

У 2023 році чистий річний збиток "Газпрому" склав приблизно 6,9 мільярда доларів, що є найбільшим річним збитком за останні 25 років, нагадує відомство.

В огляді йдеться, що інфляція в Росії, найімовірніше, залишиться вищою за цільовий показник Центрального банку Росії на рівні 4% у другій половині 2024 року. Це частково пов'язано зі зростанням внутрішніх цін на газ та інших витрат домогосподарств, а також зі збільшенням державних витрат, що в основному зумовлено вторгненням в Україну.