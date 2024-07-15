Британская разведка: РФ для увеличения доходов поднимает цены на газ для населения
Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало ситуацию с ценами на газ в России и их ростом с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 15 июля.
Как указано, с 1 июля Россия повысила внутренние цены на газ на 11,2%, что почти наверняка имеет целью увеличить доходы от внутреннего рынка России в ответ на потерю европейского рынка.
Это стало следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения поставок газа в Европу в ответ, добавляет разведка.
В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 миллиарда долларов, что является крупнейшим годовым убытком за последние 25 лет, напоминает ведомство.
В обзоре говорится, что инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя Центрального банка России на уровне 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ и других расходов домохозяйств, а также с увеличением государственных расходов, что в основном обусловлено вторжением в Украину.
"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что Россия является вторым крупнейшим производителем природного газа в мире в 2023 году. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность рядовых россиян", – отмечает разведка.