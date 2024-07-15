В Україні завершили процес націоналізації Межигір'я

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило про завершення процесу передавання в державне управління рухомого арештованого майна паркового комплексу Межигір'я, колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича, повідомляє ЛігаБізнес.

Йдеться про рухоме майно, яке було арештоване у межах кримінальних проваджень щодо Януковича після Революції Гідності і за збереження якого з 2014 року стали відповідальними активісти за власною згодою.

"Підписання документів про передачу державного майна в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об'єкта" , – йдеться у повідомленні.

Комісія перевірила наявність та оглянула арештовані активи на території парку-пам’ятки, які є складовою інфраструктури паркового комплексу, використовуються в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також є складовою інтер’єрів житлових будівель та облаштуванням приміщень охорони державної установи.

Тобто це майно, яке розташоване на державних землях та забезпечує безперебійну роботу об’єкта природно-заповідного фонду України – парку-пам'ятки "Межигір'я".

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна становить більше ніж 25 000 одиниць, яке розміщено у 121 будівлі та споруді.

Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт – музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв. м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3600 одиниць рухомого майна.

Також комісія виявила понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, твори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.

З моменту офіційного відкриття всі надходження від функціонування державного "Межигір’я" надходитимуть до державної скарбниці, запевнили в АРМА.

Довідка. У 2007 році Віктор Янукович, який очолював Кабінет міністрів, передав Межигір'я до статутного фонду держкомпанії "Надра України", яка віддала його фірмі "Медінвесттрейд" у нерівноцінний обмін на дві нежитлові будівлі у Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7. За два місяці – у листопаді 2007 року – компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію Межигір'я фірмі "Танталіт", яка володіла комплексом до втечі Януковича з України.

З 2014 року представники громадської організації "НПУ "Межигір'я" були відповідальними за збереження майна парку. Після створення у 2023 році законом України державної установи "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" уряд передав усі права на майно та земельні ділянки цій державній організації.