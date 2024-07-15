В Украине завершили процесс национализации Межигорья

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о завершении процесса передачи в государственное управление движимого арестованного имущества паркового комплекса Межигорье, бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича, сообщает Лига.Бизнес.

Речь идет о движимом имуществе, арестованном в рамках уголовных производств в отношении Януковича после Революции Достоинства и за сохранение которого с 2014 года стали ответственными активисты по собственному согласию.

"Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая на протяжении двух месяцев работала на территории объекта" , – говорится в сообщении.

Комиссия проверила наличие и осмотрела арестованные активы на территории достопримечательности, которые являются составной частью инфраструктуры паркового комплекса, используются в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении, а также являются составной частью интерьеров жилых зданий и обустройством помещений охраны государственного учреждения.

То есть это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу объекта природно-заповедного фонда Украины – достопримечательности "Межигорье".

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 000 единиц, размещенных в 121 зданиях и сооружениях.

Самый большой по количеству движимого имущества объект – музей "Хонка". Это здание общей площадью 3100 кв. м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3600 единиц движимого имущества.

Также комиссия выявила более 500 ценных объектов движимого имущества, ранее не описанных. В частности, произведения искусства, иконы, витражи в церкви, барельефы, предметы интерьера, люстры и т.п., а также объекты управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценное имущество, которое также будет взыскано в доход государства.

С момента официального открытия все поступления от функционирования государственного "Межигорья" будут поступать в государственную казну, заверили в АРМА.

Справка. В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал Межигорью в уставный фонд госкомпании "Недра Украины", которая отдала его фирме "Мединвесттрейд" в неравноценный обмен на два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея , 5-7. Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию Межигорья фирме "Танталит", владевшей комплексом до побега Януковича из Украины.

С 2014 года представители общественной организации "НПУ "Межигорье" были ответственны за сохранение имущества парка. После создания в 2023 году законом Украины государственного учреждения "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" правительство передало все права на имущество и участки этой государственной организации.