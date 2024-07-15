Безуглу звільнили з посади в Комітеті нацбезпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки відкликав одіозну нардепку Мар'яну Безуглу ("Слуга народу") з посади голови підкомітету з демократичного цивільного контролю.﻿ Про це заявила народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, повідомляє Ділова столиця.

"Комітет нацбезпеки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглоі з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю… Щодо відкликання Безуглої з заступниці глави комітету, то Офіс блокує рішення й керівництво ВР не виносить цю постанову в залу" , — зазначила нардеп.